Hatibzade: Siyonist rejim nükleer müzakereleri baltalamak için yalan beyanlar yayınlamakta

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Müzakere odasında tüm taraflar bağımsızlık ve memuriyetlerini yapma sınavı ile karşı karşıyadırlar, bunu yapmak içinde başarılı müzakere vizyonunu zedelemek için ortaya atılan sahte haberler dikkate alınmamalıdır.’’ dedi.

İran aleyhinde ABD’nin uyguladığı zalimce ve yasa dışı ambargoların kaldırılması için Pazartesi gününden itibaren İran ve 4+1 ülkeleri heyetleri arasında müzakereler devam ediyor.

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2012