2 Ara 2021 00:08
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News Code: 84562687
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Hatibzade: Siyonist rejim nükleer müzakereleri baltalamak için yalan beyanlar yayınlamakta

Hatibzade: Siyonist rejim nükleer müzakereleri baltalamak için yalan beyanlar yayınlamakta

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Siyonist rejimin varlığının gerginliklere bağlı olduğunu belirterek bu rejimin Viyana nükleer müzakerelerini zehirlemek için yalan beyanlar yayınladığını söyledi.

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Müzakere odasında tüm taraflar bağımsızlık ve memuriyetlerini yapma sınavı ile karşı karşıyadırlar, bunu yapmak içinde başarılı müzakere vizyonunu zedelemek için ortaya atılan sahte haberler dikkate alınmamalıdır.’’ dedi.

İran aleyhinde ABD’nin uyguladığı zalimce ve yasa dışı ambargoların kaldırılması için Pazartesi gününden itibaren İran ve 4+1 ülkeleri heyetleri arasında müzakereler devam ediyor.

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