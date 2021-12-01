Saferi: Avusturya, İran ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor

IRNA’ya açıklamada bulunan Saferi, şu ana kadar Avusturya Merkez Bankası, Sigorta Şirketi Başkanı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü ve Tarım Bakan Yardımcısı ile görüşeceğini belirtti.

Saferi, Avusturya’lı yetkililerin şu ana kadar yapılan müzakerelere karşı iyiniyetli ve memnun olduklarını ifade eden Saferi, bu yetkililerin şu andan Viyana nükleer müzakerelerin sonuçlanmasından sonraya hazırlıkların tamamlanmasını belirttiklerini söyledi.

Saferi, Avusturya Ekonomi Bakan yardımcısı ile yaptığı görüşmede taraflar 5 ile 10 yıl arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritasının gelişmesi yönünde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Saferi, çeşitli projelerin 6 işbirliği grubu tarafından inceleneceğini ifade etti ve müzakerelerinin olumlu geçtiğini söyledi.

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2012