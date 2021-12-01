1 Ara 2021 23:59
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News Code: 84562686
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Saferi: Avusturya, İran ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor

Saferi: Avusturya, İran ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana’da devam eden müzakere heyetinin üyesi Mehdi Seferi, Avusturya’nın İran ile ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti.

IRNA’ya açıklamada bulunan Saferi, şu ana kadar Avusturya Merkez Bankası, Sigorta Şirketi Başkanı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü ve Tarım Bakan Yardımcısı ile görüşeceğini belirtti.

Saferi, Avusturya’lı yetkililerin şu ana kadar yapılan müzakerelere karşı iyiniyetli ve memnun olduklarını ifade eden Saferi, bu yetkililerin şu andan Viyana nükleer müzakerelerin sonuçlanmasından sonraya hazırlıkların tamamlanmasını belirttiklerini söyledi.

Saferi, Avusturya Ekonomi Bakan yardımcısı ile yaptığı görüşmede taraflar 5 ile 10 yıl arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritasının gelişmesi yönünde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Saferi, çeşitli projelerin 6 işbirliği grubu tarafından inceleneceğini ifade etti ve müzakerelerinin olumlu geçtiğini söyledi.

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