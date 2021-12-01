İran UNIDO ile arıcılıkta işbirliği yapmak istiyor

Sadatinejad, Avusturya evsahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü’nün (UNIDO) Kalıcı Gelişme İçin Yaratıcı Ekonomi 2021 toplantısında yaptığı açıklamada, İran politikalarında temel bilimli ve yaratıcı sanayinin gelişmesine ve bu yöndeki ürünlerin uluslararası piyasalara sunulmasına vurgu yapıldığını söyledi.

Sadatnejad, yaratıcı sanayinin gelişmekte olan ülkelerin fakirlik, işsizlik karşısında ve herkese istihdam sağlanması için için özellikle köylerde etkili bir yöntem olduğunu belirtti.

Arıcılık sektörünün gelişmesinde yaratıcı ekonomi yöntemlerini kullandıklarını ifade eden Sadatinejad, bu sektörde üretilen ürün değerinin 100 kat arttığını ve alanda UNIDO ile çalışıldığını ve işbirliğinin devam edilmesini istediklerini söyledi.

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2012