Bakıri ile AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora bir araya geldi

Bakıri'nin Mora ile görüşmesinin ardından İran-P5+1 görüşmelerinde hazır bulunan üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerinde üst düzey müzakereci Bakıri, bugün sabah saatlerinde Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile de bir araya gelerek, mevcut görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Viyana'ya teşekkür etti. İki taraf, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları da görüştü.

Görüşmede ayrıca ikili ve uluslararası ilişkiler konularının yanı sıra yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan Viyana görüşmeleri ele alındı.

Viyana müzakerelerinin üçüncü günü bugün (Çarşamba) izlenecek, çünkü yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelere devam etme beklentileri, kilit konulardaki iki günlük müzakerelerin ardından belirlenecek.

İran, P4+1 ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla uzmanlar düzeyindeki nükleer meseleler çalışma grubunun toplantısı, Viyana'daki Coburg Otel'de başladı. Toplantı, üst düzey müzakereciler ile Nükleer Anlaşma üyeleri arasında geçen Pazartesi günü varılan bir anlaşmayla başladı.

Aynı zamanda İran heyeti yaptırımların kaldırılması konusunda uzman görüşmeleri yapıyor. Dün, İran, P4+1 grubu ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla ülkemizin uzmanları, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışma grubunun toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini açıkladı ve yeni öneriler sundu.

İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri, Tahran'ın İran halkına yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması gereği konusundaki temel tutumunu yineleyerek, diğer üyeleri müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik etti.

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