Bakıri, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Görüşmede iki taraf, ikili ve uluslararası ilişkiler konularının yanı sıra yaptırımları kaldırma amaçlı Viyana görüşmelerini ele aldı.

Görüşmelere ev sahipliği yapan Avusturya, doğal olarak bu diplomatik süreci sonuçlandırmak ve önemli ve tarihi uluslararası görüşmelere ev sahipliği yapma tarihine bir sayfa daha eklemek için nihai bir anlaşmaya varılmasından yana.

Viyana müzakerelerinin üçüncü günü bugün (Çarşamba) izlenecek, çünkü yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelere devam etme beklentileri, kilit konulardaki iki günlük müzakerelerin ardından belirlenecek.

İran, P4+1 ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla uzmanlar düzeyindeki nükleer meseleler çalışma grubunun toplantısı, Viyana'daki Coburg Otel'de başladı. Toplantı, üst düzey müzakereciler ile Nükleer Anlaşma üyeleri arasında geçen Pazartesi günü varılan bir anlaşmayla başladı.

Aynı zamanda İran heyeti yaptırımların kaldırılması konusunda uzman görüşmeleri yapıyor. Dün, İran, P4+1 grubu ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katılımıyla ülkemizin uzmanları, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çalışma grubunun toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini açıkladı ve yeni öneriler sundu.

İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri, Tahran'ın İran halkına yönelik yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması gereği konusundaki temel tutumunu yineleyerek, diğer üyeleri müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya teşvik etti.

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