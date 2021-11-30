İran heyetinin Viyana müzakerelerinin ikinci günündeki istişareleri

İran heyetinin başkanı Ali Bageri Keni, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu Başkanı Enrike Mora ile dünkü toplantı ve müzakerelerin nasıl devam edeceği konusunda görüştüler.

İran Dışişleri Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Seferi de Avusturya Merkez Bankası Başkanı ile görüştü, görüşmede bankacılık ve mali işbirliğinin arttırılması konularını görüştüler.

Daha önce de ambargoların giderilmesi için oluşturulan çalışma grubu toplantısı, uzmanlar düzeyinde İran ve 4+1 ülkelerinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda İran heyeti görüşmelerin ilerlemesi için bazı öneriler sundu ve ambargoları giderilmesine vurgu yaptılar.

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2012