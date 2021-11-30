İran’ın Fars Körfezindeki petrol üretim miktarı yıllık 3.6 milyon ton arttı

Petrol üretim kapasitesinin arttırılması her zaman siyasi ve ekonomik pazarlıkların güçlü araçlarındandır, bundan dolayı İran her zaman mevcut kapasiteyi korumanın yanında üretim ve ihracat artışları için de ciddi adımlar atmıştır.

Bu doğrultuda İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü Mohsen Hoceste geçen günlerde yaptığı açıklamada, 21 Mart tarihine kadar Petrol üretimini ABD’nin KOEP’ten ayrılmadan önceki düzeye çıkarılması çabaları olduğunu belirtti.

Hoceste, gelecek 10 yıl zarfında gaz üretim miktarını 1.4 milyar metre küpe ve ülkenin ham petrol üretim kapasitesini de 5 milyon virile çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Hoceste, petrol alalarına 90 ve gaz sahalarına da 10 milyar dolar yatırım gerekliliğini belirtti.

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2012