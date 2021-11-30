İranlı snowboardcular 2022 Paralimpik Kış Oyunlarına iki kota kazandı

Tahran,İRNA-Hollanda'da düzenlenen Kayak Dünya Kupası'nın ilk gününde İranlı temsilciler beşinci, altıncı ve on ikinci sırada yer alarak 2022 Paralimpik Kış Oyunları'nda İran için iki kota kazanıldı.

Müsabakaların ilk gününde Sedige Ruzbeh 77.52'lik derecesiyle LL2 klasmanında beşinci sırada yer aldı. Dünya Kupası'nda Puriya Haliltaş 86.45'lik derecesiyle UL klasmanında 12. sırada yer aldı.ve yarışmanın sonunda, Sedige Ruzbeh ve Puriya Haliltaş, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin desteğiyle, 2022 Kış Paralimpik Oyunları'na giriş kotasını kazandı. Snowboard Avrupa Kupası ve Snowboard Dünya Kupası, Hollanda'nın Langraf kentinde LL2, UL, LL1 klasmanında 16 ülkeden 70 erkek ve 24 kadın sporcunun katılımıyla düzenlendi. Avrupa Parakayak Kupası'nda İran'dan 2 erkek ve bir kadın sporcu katılıyor.