Hatipzade: Müzakere ekibinin odak noktası yaptırımların kaldırılmasıdır

İRNA'ya konuşan Hatipzade, yaptırımların kaldırılması için Viyana'da nükleer müzakerelerin başlamasına atıfta bulunarak, 'Viyana'da olan heyet, yaptırımların kaldırılmasına odaklanmış durumda. Bundan daha azını kabul etmiyoruz ve nükleer alanda Nükleer Anlaşma'da belirtilenden daha fazla taahhütte bulunmayız' diye belirtti.

Adım adım müzakereler ve yeni taahhütler gibi konuların diyaloglarda yer almayacaklarını ifade eden Hatipzade, hükümetin Viyana görüşmelerine ciddi bir kararlılıkla ve Viyana'da olanın yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için tamamen hazırlanmış bir heyet ile gittiğini ifade ederek, 'Elbette karşı taraf Viyana'ya zaman kaybetmek, uzatmak ve çocukça bahaneler yerine yaptırımları kaldırmak için doğru niyetle girerse, müzakerelerin doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz' diye ekledi.

İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki yeni tur görüşmeler, İran müzakere heyetinin yeni oluşumuyla dün başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, bu görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık ediyor.

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