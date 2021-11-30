İslami: ABD tüm yaptırımları kaldırmalıdır

Viyana görüşmelerine atıfta bulunan İslami, 'Bu görüşmeler ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya dönüşü ile ilgilidir. Bu ülke tüm yaptırımları kaldırmalı ve bu pratik ve doğrulanabilir olmalıdır' dedi.

UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran ziyaretinin sonuçlarına değinen İslami, 'Bu görüşme rutin bir görüşmeydi' diye konuştu.

Dünden bu yana Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler başladı. İran'ın bu görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni'nin başkanlık ettiği bu tur görüşmelerde, uzmanlardan ve diplomatlardan oluşan deneyimli bir ekip yer alıyor.

İran heyetinin başkanı Bakıri, İran milletine yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması konulu müzakerelerinin ilk gecesi sonunda yaptığı açıklamada, 'ABD, uluslararası hukuk ve düzenlemeleri ihlal ederek, İran halkına eski yaptırımları geri getirdi ve yeni yaptırımlar uyguladı' dedi.

Bakıri, 'Sonunda yaptırımların kaldırılması konusunun Nükleer Anlaşma Karma Komisyonu'nun ilk gündem maddesi olmasına karar verildi. Yavaş yavaş P4+1 grubuna üye tüm devletlerin İslam Cumhuriyeti'nin haklı talebini kabul etmesi ve ABD rejiminin önce halkımıza yönelik yasa dışı yaptırımlarının statüsünün netleştirilmesi gerektiğini vurgulaması ve netleştirmesi dikkate değer bir başarıdır' diye ekledi.

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