İyi bir anlaşmaya varmak için müzakere etmekte ciddiyiz

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Afganistan'daki gelişmeler ve Viyana'daki nükleer müzakereler de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında telefonla görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahiyan, ABD ve üç Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve eylemsizliğine rağmen, Tahran'ın Viyana nükleer müzakerelerine iyi niyetle ve ciddiyetle girdiğini ve iyi bir anlaşmaya varmaya çalıştığını kaydederek, 'Diğer taraflar Nükleer Anlaşma kapsamındaki tam yükümlülüklerine geri dönmeli. Bu durumda İran, telafi edici tedbirlerini de durduracaktır. Varılan herhangi bir anlaşmanın etkili doğrulama potansiyeline sahip olması da önemlidir' dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile Tahran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi arasındaki yapıcı ve ileriye dönük görüşmelere de değinen Bakan, 'Tahran, UAEK ile teknik işbirliğini sürdürecek. Önceki altı tur müzakereleri görmezden gelmiyoruz, ancak yeni hükümet olarak tartışmalı konuları kendi düşüncelerimizle gözden geçirme ve tartışma hakkımızı saklı tutuyoruz' diye belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu görüşmede yaptığı açıklamada, müzakerelerin başlamasını ve Nükleer Anlaşma'nın tamamen canlandırılmasına verdiği tam desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Müzakerelerin sonucu için umutlarını dile getiren Guterres, İran'ın yaptırımları kaldırmak için doğrulama talebini makul bulduğunu ve taraflar arasında güven inşa etmek için tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

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