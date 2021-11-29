Avusturya’nın Tahran Büyükelçisi: Uluslararası Camia, İran’ın Afganistan yardımlarını takdir etmekte

Meşhed kentinde temaslarda bulunan Heim, Horasan Rezevi ili Ticaret Odasında yaptığı açıklamada İran’ın Afganistan’dan Avusturya vatandaşlarının naklinde rolünü takdir ederek, İran’ın 40 yıldan beri Afganlı mültecilere evsahipliği yaptığını söyledi.

Meşhed’i ilk kez ziyaret eden Heim, kentin büyük potansiyelleri olduğunu ifade ederek, İran ve 4+1 ülkeleri ile Viyana’da cereyan eden müzakerelerin herkesin yararına bir sonuçla sonlanmasını temenni etti.

Avusturya’nın Tahran Ticaret Ataşesi Christof Grun Meier de İran ve ülkesi arasında bir çok potansiyel ve ortak noktalar bulunduğunu belirterek, İran firmalarının çoğunlukla iyi ve kaliteli ürünler ürettiklerini fakat Avusturya’daki brokrasinin İranlıların faaliyetlerini zorlaştırdığını söyledi.

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2012