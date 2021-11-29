Bageri, İran’ın Viyana müzakerelerinde adaletli bir anlaşmaya varma azmine vurgu yaptı

Bageri, İran’ın tutumunu anlatarak, ABD’nin İran halkı aleyhine uyguladığı tüm yasa dışı ve gayrı insani ambargoların giderilmesine vurgu yaptı ve ambargoların giderilmesinin müzakerelerde öncelikli konu olarak yer alması gerektiğini vurguladı.

Bageri, İran’ın fiilen taahhütlerine bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, ABD’nin Azami Baskı politikasının devam ettiği sürece Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ihyasının sözden öteye geçmeyeceğini belirtti.

Ciddi ve profesyonel bir ortamda düzenlenen oturumda, ambargoların giderilmesi çalışma grubunun oturumunun yarın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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2012