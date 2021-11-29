29 Kas 2021 22:58
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News Code: 84560065
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Bageri, İran’ın Viyana müzakerelerinde adaletli bir anlaşmaya varma azmine vurgu yaptı

Bageri, İran’ın Viyana müzakerelerinde adaletli bir anlaşmaya varma azmine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, Viyana’da düzenlenen ambargoları giderme toplantısının açılış töreninde İran’ın Viyana’da meşlru menfaatlerini temein eden adaletli bir anlaşmaya varmak için azmine vurgu yaptı.

Bageri, İran’ın tutumunu anlatarak, ABD’nin İran halkı aleyhine uyguladığı tüm yasa dışı ve gayrı insani ambargoların giderilmesine vurgu yaptı ve ambargoların giderilmesinin müzakerelerde öncelikli konu olarak yer alması gerektiğini vurguladı.

Bageri, İran’ın fiilen taahhütlerine bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, ABD’nin Azami Baskı politikasının devam ettiği sürece Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) ihyasının sözden öteye geçmeyeceğini belirtti.

Ciddi ve profesyonel bir ortamda düzenlenen oturumda, ambargoların giderilmesi çalışma grubunun oturumunun yarın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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