Emir Abdullahiyan: Siyasi irade olması durumunda Viyana’da anlaşma sağlanması mümkündür

IRNA’da bir makale yayınlayan Emir Abdullahiyan, batının ahde vefasızlıkları ve Beyaz Saray’ın yapıcı olmayan turum ve politikalarına ragmen İran’ın gerçek irade ve iyi niyetle Viyanada iyi, kalıcı ve ambargoların kaldırılmasını denetleyebilen bir anlaşmaya varmak için çaba harcayacağını ve İran müzakere takımının iyi niyet, ciddiyet ve müzakere mantığı ile İran milletinin menfaatlerini temein için Viyana’da bulunduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan makalesinde, daha önce yapılan 6 tur müzakerelerin ABD’nin fazla isteklerinden dolayı sonuçsuz kaldığını belirterek, müzakerenin ana hedefinin İran milletinin haklarının elde edilmesi ve ABD’nin tek taraflı ve KOEP’e aykırı olarak uyguladığı tüm ambargoların giderilmesi olduğunu söyledi.

ABD’nin 2018 yılında tek taraflı olarak Kapsamı Ortak Eylem Planından (KOEP) ayrıldığını ve bu eylemin dünya çapında yasa dışı olarak tanımlandığını belirterek, ABD’nin uluslararası kanunları, BM bildirgesini hiçe sayan ve çoğılculuğa zarar veren tutumunun dünya barışı için tehdit olduğu yönünde tüm dünyada fikir birliği bulunduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan makalede, ABD’de yönetimin değişmesine ragmen tüm ambargoların devam ettiğini hatta yeni ambargoların uygulandığını belirterek, ABD’nin hedefinin İran’ın KOEP’in tanımladığı meziyatlerden yararlanmasını engellemek olduğunu ve Avrupa ülkelerinin de ABD tutumunu Kabul edilmez olduğunu ifade etmelerine ragmen suskunlukları ile o ülke ile fiilen aynı davrandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ABD ve 3 Avrupa ülkesinin tahrip edici uygulamalarının İran açısından KOEP’in tüm ekonomik meziyetlerinden yararlanmasını engellediğini bunların geçmişin acı dersleri olduğunu ve gelecek için aydınlık bir ışık olmaları gerektiğini yazdı.

ABD’nin yeni yönetiminin de Trump yönetiminin tahrip edici politikalarını uyguladığını ifade eden Emir Abdullahiyan, ABD yeni yönetiminin ciddi şekilde taahhütlerini uygulamak için siyasi iradesi olup olmadığını ve hezimete uğramış politikasından vazgemeye hazır olup olmadığını sördu.

İran’ın Mayıs 2019 tarihinden sonra ve bir sene stratejik sabır sonrası KOEP çerçevesindeki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını belirten Emir Abdullahiyan, ABD’nin mevcut durumun sorumlusu olduğunu son 4 yılda Beyaz Saray’ın KOEP’i yok etmek için tüm çabasını harcadığını buna mukabil İran’ın bu anlaşmayı ayakta tutmak için çaba sart ettiğini söyledi.

Viyana müzakerelerin amacının KOEP’in tam uyugulanması, İran ile kalıcı ekonomik ilişkilerin normalleşmesi olduğunu ve İran’ın KOEP’i tam uygulaması için tüm ambargoların kaldırılması, garanti verilmesi, hasarların incelenmesi ve ambargoların kaldırılmasının denetlenmesini istediğini ve bu durumda telafi edici uygulamalarını durduracağını söyledi.

ABD’nin KOEP’e dönmesinin geçmiş tecrübenin yeniden tekrarlanmaması için garanti verilmesi ile olabileceğini ifade eden Emir Abdullahiyan, İran’ın KOEP ötesi istekleri Kabul emeyeceğini ve bu hususlarda müzakerelere girmeyeceğini söyledi.

Mevcut durumun sonsuza kadar sürmeyeceğini ifade eden Emir Abdullahiyan, ABD ve 3 Avrupa ülkelerinin bunu algılaması gerektiğini belirtti ve İran’ın nükleer programında sapma olmayacağını bağlı olduğu kadar, bilim insanlarının elde ettiği başarıları korumaya mütaahhit olduğunu ve hatta ambargolara ragmen sanati, ticaret, denizcilik, uzay, bilim ve teknoloji ve ekonomik gelişmeden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

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2012