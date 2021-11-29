İran, korona hastalarının iyileşme oranında geçen ay dünya birincisi oldu

İslam Dünyası Bilim Atıf Veri Tabanı Başkanvekili Muhammed Cevad Dehgani, yaptığı açıklamada, verilen rakamlara göre korona hasta sayısı Ağustos ayında 800 bin 115 kişi iken bu rakamın Aylül ayında 367 bin 360 ve Ekim ayında ise 232 bin 849 kişiye indiğini belirtti.

Dehgani, Kasım ayında iyileşen hasta sayısı 394 bin 929 kişiye ulaştığını belirterek, bu rakamın iyileşen sayısının yakanana sayısından fazla olduğunu ve yüzdesinin 169.6 olduğunu belirterek, İran’ın bu yönden dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

Dehgani, Ekim ayında hasta sayısının tüm dünyada 12 milyon 869 bin olduğunu bu rakamın Kasım ayında 14 milyon 128 bine arttığını ve bu rakamlarla tüm dünyada yakalanan hasta sayısının 257 milyon 838 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Dehgani, İran’da günlük hasta sayısnın Ağustos’ta 0.52, Eylül ayında 0.22’ Ekim ayında ise 0.14 azaldığını söyledi.

Dehgani, vefat eden sayısının Ağustos ayında 16153, Eylül ayında 6737 ve Ekim ayında 4082 kişi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar ülkede 38 milyon 654 bin 574 korovavirüs tanı testi gerçekleştirmiştir ayrıca şu ana kadar 57 milyon 483 bin 74 kişiye ilk doz korona aşısı 46 milyon 683 bin 263 400 kişiye de ikinci doz aşı ve 995 bin 972 kişiye üçüncü doz aşıyı almıştır ve ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 103 milyon dozu geçmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012