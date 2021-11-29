İran’ın Viyana Nükleer Müzakere Takımı ekonomistler ve hukuk uzmanlarından oluşmakta

Amacı İran millet aleyhine uygulanan ambargoları sonlandırmak olan İran heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri ve karşı tarafın başlanlığını ise AB Dış Eylem Servisi Başkan Yardımcısı Enrike Mora yapmaktadır ve toplantıya, İran, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya heyetleri katılmaktadır.

Dışişleri Bakanlığından Ekonomi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Merkez Bankası Yardımcısı, Ekonomik Bakan Yardımcısı ve Petrol Bakan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının ekonomik işlerden sorumlu yardımcısı İran heyetinde yer almaktadır.

Bugün başalayacak görüşmeler öncesi geçen günlerde İran ve diğer heyetler arasında bazı görüşmeler gerçekleşti ve Bageri dün Çin ve Rusya heyet başkanları ile üçlü bir toplantı düzenlendi.

Bageri dün gece ayrıcan Enrike Mora ile de görüştü, görüşmede görüşmelerin düzenlenmesi ve ambargoların giderilmesinin önceliği ile ilgili taraflar fikir alışverişinde bulundular.

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