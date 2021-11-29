İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 5.873 milyonu aştı

Açıklmaya göre, son 24 saatte 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 129 bin 711’e yükseldiğini, vakalardan 3 bin 388 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 38 milyon 654 bin ve 574 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’ şu ana kadar 57 milyon 483 bin 74 kişiye ilk doz korona aşısı 46 milyon 683 bin 263 400 kişiye de ikinci doz aşı ve 995 bin 972 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 103 milyon dozu geçtiği ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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