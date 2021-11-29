Bazı Avrupa ülkeleri, müzakerelerde gerekli ciddiyete sahip değil

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatipzade, mazlum Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutlayarak, 'Filistin bizim için vazgeçilmez bir ülküdür ve bu halkın acıları İran halkının zihninden silinmez' diye belirtti.

Siyonist rejimin Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam ettiğini dile getiren Hatipzade, 'Bazı Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini kınıyoruz zira Filistin ülküsü unutlmazdır' diye açıkladı.

Daily Telegraph'ta İngiliz Dışişleri Bakanı ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın ortak yazısına ilgili bir soruya yanıt veren Hatipzade, 'Nükleer Anlaşma'nın imzalanmaması ve ortadn kaldırılması için elinden geleni yapan tarafla İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Viyana'daki müzakerelerin arifesinde ortak yazı kaleme alması, bazı Avrupa ülkelerinin yaptırımların kaldırılması için gereken ciddi iradeye sahip olmadıklarını göstermektedir' diye açıkladı.

Bu ülkelerden bazılarının ciddi olmadığını, aynı zamanda bu müzakerelerin çoğalması ve Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasının etkin bir şekilde gerçekleşmemesi için koşulları yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Hatipzade, Afganistan'a da değindi.

Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi Kazımi Kumi'nin ziyaretinin kazanımlarına ilişkin bir soruya Hatipzade, 'Özel Temsilcimizin ziyareti İran'ın tüm Afgan partileri ve Taliban ile yaptığı görüşmelerle uyumluydu. Afganistan halkı, soğuk mevsimin başlaması ve yaşam koşulları nedeniyle tehlikeli bir durumda ve İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın yerinden edilmiş insanlarına kayıtsız kalamaz' dedi.

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