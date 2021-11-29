Bakıri'nin Viyana'daki yoğun diplomatik istişareleri

Hukuk, bankacılık ve enerji alanlarında İranlı uzmanlardan oluşan seçkin bir heyetin başkanlığında dün Viyana'ya gelen Bakıri, heyetimiz üyeleriyle çeşitli format ve konularda çok sayıda uzman görüşmesi yaptı. Daha sonra Rusya ve Çin'den üst düzey müzakerecilerin yanı sıra Ortak Komisyon toplantısına başkanlık eden Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile bir araya geldi.

Rusya'nın Viyana'daki büyükelçisi ve uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Çin, İran ve Rusya bugün Viyana müzakerelerinin resmi olarak yeniden başlamasına hazırlanmak için gayrı resmi üçlü istişarelerde bulundu. Bu toplantı İran tarafının güncellenmiş konumunu anlamada faydalıydı' dedi.

Bugün P4+1 grubunun üst düzey diplomatları, İran ve Avrupa Birliği temsilcisinin katılımıyla Coburg Otel'de beş aylık bir aradan sonra Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni bir toplantı turu yapılacak.

İran'ın baş müzakerecisi, azami baskı kapsamında uygulananlar da dahil olmak üzere Nükleer Anlaşma ile ilgili tüm yaptırımların kaldırılmasının, görüşmelerin başarısı için ön koşul olduğunu söyledi.

İran'ın Viyana görüşmelerini sürdürme konusundaki tutumunu vurgulayan Bakıri, tüm yaptırımların kaldırılmaması halinde görüşmelerin gerçekleşemeyeceği konusunda uyardı. Ülkemizin bu diplomatına göre, müzakere sürecindeki herhangi bir ilerlemeye tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması eşlik etmeli ve Washington'daki bir sonraki yönetimin eski ABD Başkanı Donald Trump gibi bir kez daha anlaşmadan çekilmeyeceğinin garantisi yok.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish