ABD ve Avrupa'nın davranışları, İran'ın Nükleer Anlaşma'da garanti olmaksızın imzalama konusundaki güvenini kaybetmesine neden oldu. Oyun teorisine göre, P4+1 grubunun üst düzey diplomatları ile Coburg Vienna Hotel'de birkaç saat sonra başlayacak görüşmelerde İran, tarafları anlaşmaya bağlamak ve anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bedel ödemek için koz arıyor.

İran'ın bakış açısından, geçmişin hataları tekrarlanmamalıdır ve Nükleer Anlaşma üyeleri hangi taraflara güvenilebileceğini öğrenmişlerdir.

P4+1, İran ve Avrupa Birliği'nden üst düzey diplomatlar, Nükleer Anlaşma'nın canlandırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere Nisan ve Haziran ayları arasında Avusturya'nın başkentinde altı kez bir araya geldi. Bir sonraki müzakere turuna katılmak için Viyana'ya giden İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakıri Keni, Batı'nın Nükleer Anlaşma'ya kapıyı açtığını" ve nükleer müzakerelerin tarafları arasındaki "güven boşluğunu" kapatmaya yönelik önceki girişimlerin olduğunu söyledi. Batı, herhangi bir anlaşmayı yalnızca İran'a daha fazla baskı uygulamak için iyi kurulmuş bir platform olarak gördüğü için büyük ölçüde başarısız olmuştur.

Bakıri, 'Tecrübe bize Batı'nın bir anlaşmayı uygulamaya çalışmadığını, kamuoyunu kazanarak anlaşmayı ilan ederek hiçbir şekilde gizlice uygulamadığını göstermiştir. Deneyimlerimize göre Batılılar, İran'ı nükleer meseleyle ilgisi olmayan alanlarda taviz vermeye zorlamak için Nükleer Anlaşma planını "suistimal etmek" için adımlar atıyorlar. Sonuç olarak, İran halkı bu sürece (Viyana görüşmeleri) ya da sonucuna güvenmiyor' görüşünde.

İran İslam Cumhuriyeti, yasa dışı ve baskıcı yaptırımları kaldırmak için güçlü bir irade ve hazırlıklarla müzakerelere girmiştir. İran İslam Cumhuriyeti heyetinin bileşimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Amerikalıların İran ulusuna karşı yasa dışı ve baskıcı yaptırımlarını kaldırmak için ciddi adımlar atma kararlılığını ve ciddiyetini göstermektedir.

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