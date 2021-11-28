Cumhurbaşkanı Reisi: İran, Özbekistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır

Cumhurbaşkanı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen EİT Zirvesi'nin oturum aralarında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerinin işbirliğinin birçok tehdidi fırsata çevirebileceğini söyleyen Reisi, bölge ülkelerinin aktif varlığının yabancı ülkelerin müdahalesine yer bırakmadığını da sözlerine ekledi

Reisi,İran'ın Özbekistan ile ilişkilerinin öneminin altını çizerek, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının işbirliği için uzun vadeli bir harita çizmesi gerektiğini söyledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ise bölgede barış ve güvenliğin tüm bölge ülkelerinin aktif katılımıyla sağlanacağını söyledi.

Mirziyoyev, ülkesinin İran ile her türlü işbirliğini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.