Nükleer müzakerelerde yeni İran ekibinin üyeleri ve özgeçmişleri

İran heyetine İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Ali Bakıri Keni başkanlık ediyor.

Bakırri Keni'nin yanı sıra farklı hukuk, bankacılık ve enerji sektörlerinde üst düzey uzmanlar da yer alıyor.

Yeni müzakere ekibinin üyelerinin isimleri ve özgeçmişleri şöyle:

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran'ın eski Pekin, Moskova,Viyana Büyükelçisiydi. Seferi ayrıca Asya ve Okyanusya İşlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Seferi’nin Elektrik Mühendisliği ve Telekomünikasyon alanında doktorası vardır. .

Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Rıza Necefi, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik İşleri Eski Genel Müdürü olarak görev yapmıştır , Uluslararası hukuk alanında doktora dıplomasına sahiptir.

İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Ekonomik Komitesi Başkanı İbrahim Şeybani, İran'ın Viyana eski büyükelçisidir. İran Merkez Bankası'nın eski başkanıdır, ekonomi alanında doktorası var.

Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Yatırım Lurumu Başkanı Ali Fiklri,

Fikri Pekin Büyükelçiliği Müşteşarlığı ve Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlarla ve Ekomomik Planlar Daira Başkanlıklarında bulunmuştur.

Petrol Bakanlığı Uluslararası ve Ticaret Bakan Yardımcısı Vekili Ahmet Esedzade,

Stratejik Yönetim doktorası bulunan Esedzade, İran Milli Güvenlik Konseyi, Enerji Komitesinin Genel Sekteterliği görevlerinde bulunmuştur.

İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Kambiyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gulamrıza Penahi,

Bankacılık yüksek lisans diplomasına sahip Penahi, British BLC Bank, Moskova Mir Businnes ve Milli Bank’ın Dubai Şubesi eski yönetim kurulu üyesidir.

13. hükümetin müzakerelerde bulunması ve nihai stratejik hedef olan zalimce ve yasa dışı ambargoları giderilmesine yönelik olarak İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri başkanlığındaki yeni nükleer müzakere ekibinin çok değiştiğini göstermektedir.

Yeni takımı oluşruran kişilerin geçmişleri gözönünde bulundurulduğunda özellikle uluslararası ekonomideki uzmanlıkları da dikkate alındığında İran’ın siyasi ve ekomomik bir anlaşma istediği rahatlıkla görülebilir.

Dikkat çeken diğer nokta ise müzakere takımı üyeleri seçiminde siyasi çekişmelerden uzan olmadırı. Müzakere takımındaki bazı kişiler eski hükümette üst düzey siyasi ve ekonomik görevlerde bulunuyorlardı.

İran ile dünya güçleri arasında İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (Nükleer anlaşma) müzakerelerinin 29 Kasım'da Viyana'da yeniden başlayacağı daha önce aıklanmıştı.