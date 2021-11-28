İran'ın EİT ve onun faaliyetlerine verdiği destek koşulsuzdur

Aşkabat'ta düzenlenen 15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nde konuşan Reisi, 'İran İslam Cumhuriyeti, başta komşuları olmak üzere Asya ülkeleriyle ekonomik işbirliği ve ortaklık için özel bir öncelik tanımaktadır. Kuşkusuz, bölgesel örgütlerin ikili ve çok taraflı işbirliğinin kolaylaştırıcıları olarak rol ve konumlarının güçlendirilmesi, açık tezahürlerinden biri Ekonomik İşbirliği Örgütü "EİT"dir' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Yarım milyarlık nüfus, dünya enerji kaynaklarının üçte birine sahip olma, Avrupa ile Çin ve Rusya arasında Fars Körfezi ve Hindistan ile benzersiz bağlantı gibi gücün maddi özelliklerinin avantajlarından yararlanmanın zamanı gelmiştir.

Biz sadece yetenekli komşular değil, aynı zamanda mirasçılarız ve aynı zamanda insanlığın geleceğini en parlak durumda yönlendirebilecek ve manevi büyüme ve canlılık getirebilecek İslam kültüründen kaynaklanan gerçek bir kimliği teşvik ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda EİT organizasyonunda iyi başarılar ve ilerleme kaydedildi, ancak elde edilen başarılar ile kuruluşun gerçek kapasiteleri ve yetenekleri arasında hala önemli bir boşluk var. Örneğin, yüksek ticaret potansiyellerine rağmen, bölge içi ticaret hala %10'un altındadır.

İran İslam Cumhuriyeti önemli bir ülke olarak EİT'teki işbirliği seviyesini iyileştirmeyi ve bu örgütün bölgesel ve uluslararası ilişkilerdeki statüsünü yükseltmeyi hedefliyorç Üyeler, ülkelerin maddi gelişimine ek olarak gelecek nesillerin refahını da sağlayabilirler.

İran İslam Cumhuriyeti hiçbir millete, ırka ve ulusa karşı haksız ayrımcılığı kabul etmez. İslam Cumhuriyeti, bölgenin kendi devletleri tarafından yönetilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Kafkasya bölgesindeki düşmanlıkların sona ermesi, istikrar ve yeni bir bölgesel kalkınma ve yakınlaşma döneminin başlangıcını vaat ediyor ve bu yönde çalışmak hepimizin görevidir.

EİT üyesi ülkelerin bu aşamada Kafkasya ile katılımının ve işbirliğinin örgütün rolünün derinleşmesine ve geliştirilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bölgenin siyasi coğrafyasında yapılacak herhangi bir değişikliğin bölgenin istikrarına katkıda bulunmayacağı gibi, gelecekte daha fazla gerilimin de önünü açacağına inanıyoruz'.

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