Türkmenistan ile doğalgaz anlaşması canlandırılacak

Türkmenistan'da işadamları, girişimciler ve özel sektör aktivistleriyle bir araya gelen Reisi, başta ekonomi ve ticaret sektörleri olmak üzere tüm alanlarda değişiklik yapmanın hükümetin ekonomik önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ekonomik refahın sağlanması ve ihracatın artırılması ihtiyacının mevcut koşulların iyi çalışılması ve engelleri ve sorunları ortadan kaldıracak uygun çözümlerin benimsenmesine bağlı olduğunu kaydeden Reisi, 13. hükümetin komşu ülkeler ve bölge ile işbirliğini geliştirmeye yönelik yaklaşımını vurguladı.

Ülkemizde ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirmek için uygun bir ekonomik ve ticari altyapı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, 'Tüccarların faaliyetini kolaylaştıracak adımlar atmalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

Tacikistan ve Şanghay Zirvesi'ne katılarak, ülkedeki bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi için uygun bir platformun oluşturulduğuna dikkati çeken Reisi, 'Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerin seviyesinin iyileştirilmesinde güzel açılımlara tanık oluyoruz. Komşu ülkeler ve bölge ile ilişkilerin geliştirilmesinde ciddi ve özel bir sorun yoktur, karşılıklı anlayış izlenerek ve etkileşimde bulunularak, mevcut sorunlar çözülürken ilişkilerin güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi için etkin adımlar atılabilir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish