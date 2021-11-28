Cumhurbaşkanı Reisi'den İran'ın bölge ülkeleriyle işbirliğini geliştirmesine vurgu

Aşkabat'taki büyükelçiliğimizde Türkmenistan'da yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede konuşan Reisi, hükümetin başta komşu ülkeler ve bölge olmak üzere tüm ülkelerle ilişkilerini genişletmeye çalıştığını ifade ederek, 'Ülkemiz ile Türkmenistan da dahil olmak üzere komşu ülkeler arasında çeşitli ekonomik, kültürel ve siyasi sektörlerde mevcut ilişki ve işbirliği düzeyi yeterli değildir ve bu ilişki ve işbirliğinin düzeyi her alanda artırılabilir' diye konuştu.

Komşu ülkeler ve bölgenin İran'ın hizmet ve ürünlerine ilgi ve güven duyduğunu ve bu kapasitenin doğru kullanılması gerektiğini dile getiren Reisi, İran-Türkmenistan ilişkilerinin genişleme ve gelişme alanlarına değinerek, 'İki ülke, başta petrol ve gaz, enerji ve transit olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyele sahip ve biz bu ilişkilerin seviyesini artırmaya kararlıyız' ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, 'Ülkemizin ihracatının bölgenin ekonomik pazarındaki payını iki katına, 40 ila 50 milyar dolara çıkarmak kolaydır ve bu hedefe ulaşmak için tüm kapasiteler kullanılmalıdır' diye ekledi.

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