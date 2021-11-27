Dünya Tekdvndo Yarışmalarında Zehra Şeydayi altın madalya kazandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Serbest Tekvando Yarışması'na bugün İran konvoyu altın madalya elde etti.

-57 kg ağırlıkta yarışan Şeydayi, final maçında Margarita Bliznyakova ile karşı karşıya geldi ve üçüncü tur sonunda 11-11 berabere kaldıktan sonra altın puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Şeydayi Hırvatistan'dan "Elena Mironyuk" ile "Nikita Glasnovich", Rusya'dan "Elena Krivichenko" ve İngiltere'den "Alia Powell"ı yenerek finale yükselmişti.

Böylece İran konvoyu bu yarışmadaki çalışmalarını bir altın ve Melika Mirhüseyni ve Kevser Esaseh'nin birer bronzu olmak üzere 3 madalya ile tamamladı.

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