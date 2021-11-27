Dışişleri Bakanı Başdanışmanı'ndan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına ve Suriyeli mültecilerin geri dönmesine vurgu

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Elçisi Geer Pedersen ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Başanışmanı Haci, siyasi süreç de dahil olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere değindi.

Görüşmede iki taraf, Suriye siyasi sürecinin devamını desteklerken, Anayasa Komisyonu çerçevesinde müzakerelerin devamına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Başdanışmanı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla, tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve insani yardımın iyileştirilmesi için gereken altyapının derhal yeniden inşa edilmesine ilişkin gerekli adımların atılacağı umudunu dile getirdi.

Pedersen ise son eylemlerini ve çabalarını açıklarken, Suriye krizinin çözümünde birleştirici bir unsur olarak insani yardımın genişletilmesi gerektiğini de vurguladı.

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