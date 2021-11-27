Yılsonuna kadar İran petrol üretim miktarının yaptırım öncesine dönmesi bekleniyor

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hüceste Mehr, her ülkenin otoritesinin birçok bileşeni olduğunu belirterek, 'Politik, kültürel, ekonomik, sosyal vb. bileşenler var. İran İslam Cumhuriyeti'nde otoritenin en önemli bileşenlerinden biri, ekonomik unsurdur ve bu konuda petrol endüstrisi önemli bir role sahiptir' diye belirtti.

İran Ulusal Petrol Şirketi'nin dünyanın en büyük 10 şirketinden biri olduğunu ve yaklaşık 1 trilyon 200 milyar varil ham petrole eşdeğer bir servete sahip olduklarını ifade eden Hüceste Mehr, 'Dünyada çok az ülke bu ayrıcalıklı özelliğe sahiptir ve petrol ve gaz rezervleri açısından birinci sıradayız' diye konuştu.

İran Ulusal Petrol Şirketi'nin 400 petrol ve gaz sahasına sahip olduğuna dikkati çeken Hüceste Mehr, '340 milyar varil mevcut kaynağı temel ve konvansiyonel yöntemlerle ve yeni teknolojilere ihtiyaç duymadan üretebiliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın gaz rezervleri açısından dünyanın ikinci ülkesi olduğunu ve 34 trilyon metreküp gaz rezervine sahip olduğunu kaydeden Hüceste Mehr, 'Şu anda bilinen rezervlerle önümüzdeki 100 yıl boyunca petrol ve gaz üretebileceğiz' diye ekledi.

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