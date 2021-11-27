Cumhurbaşkanı Reisi: Önceliğimiz bölge ülkeleriyle işbirliğidir

Tahran Mehrabad Havalimanı'nda EİT Zirvesi'ne katılmak için Aşkabat'a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Reisi, 'Bu gezi Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine gerçekleşiyor. EİT Zirvesi'ne Türkmenistan Devlet Başkanı başkanlık ediyor ve ziyaretin amacı EİT Zirvesi'ne katılmaktır. Bu, daha iyi bir gelecek ve ilerici bir gelecek için birlikte olalım" sloganı ve bir zirve olarak gerçekleştirilecek olan 15. zirvedir' dedi.

Bu toplantının amacının EİT'de alınan önlemleri ve ayrıca bu örgütün gelecekteki kararlarını gözden geçirmek olduğunu dile getiren Reisi, bu gezinin diğer hedeflerinden biri olarak bölge liderleriyle ikili görüşmelere değinerek, 'Bu gezimizde bölge ülkelerinin liderleriyle ikili görüşmelerimiz olacak. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, komşu ve bölge ülkeleri ile işbirliğine öncelik veriyoruz ve bu işbirliğinin bölgedeki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde çok etkili olabileceğine inanıyoruz' ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti ve bölge ülkeleri için özellikle bu tip ekonomik ilişkilerin çok etkili olacağını belirten Reisi, 'Bir planımız var. Aşkabat ziyaretimiz sırasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın saygıdeğer ev sahibi ve bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle doğal olarak bir görüşmemiz olacak. Türkmen yetkililerle yapacağımız görüşmelerin odak noktası olarak iki ülke arasındaki komşuluk ilişkileri, gaz, transit ve diğer konular masaya yatırılacak. ziyaretin hem bölgesel işbirliği hem de bölge ülkeleriyle ikili ilişkiler için ivme kazanmasını umuyoruz' diye ekledi.

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