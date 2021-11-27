İran, Asya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda ikinci oldu

Asya Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın finalinde Behmen Salemi ve Ebülhasan Hakizade'den oluşan milliletimiz, Avustralya karşısında 2-0'lık skorlarm mağolup olarak ikinci oldu.

Bu oyunun 2 seti 21-16 ve 21-13 skorları ile Avustralya lehine düzenlendi. Katar da Kazakistan'a karşı kazandığı zaferle bronz madalya kazandı.

Salemi ve Hakizade takımı ilk kez bir turnuvaya katıldı ve ilk deneyimlerinde Asya Şampiyonası finaline yükseldiler. Hakizade, bu yıl hem 19 yaş altı hem de 21 yaş altı kategorilerinde Asya Şampiyonası'nı kazandı.

İlk kez yetişkin kategori müsabakalarına katılma deneyimine sahip olan bu genç oyuncu, 6-10 Aralık tarihleri ​​arasında 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Ali Kurbanpesendi ile, World Under'da ise 14-18 Aralık tarihleri ​​arasında Sina Şevketi ile birlikte mücadele etmek zorunda kalacak.

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