Dışişleri Bakan Yardımcısı, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına katılmak için Viyana'ya geldi

Pazartesi günkü P4+1 grubu ve Avrupa Birliği üyeleriyle yapacağı toplantıda İran müzakere heyetine başkanlık edecek Bakıri, ziyaret öncesinde azami baskı kampanyası çerçevesinde uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere Nükleer Anlaşma'ya ilişkin tüm yaptırımların kaldırılmasının müzakerelerin başarısı için gerekli bir koşul olduğunu ifade etti.

İran'ın Viyana görüşmelerini sürdürme konusundaki tutumunu vurgulayan Bakıri, tüm yaptırımların kaldırılmaması halinde görüşmelerin gerçekleşemeyeceği konusunda uyarıda bulunarak, 'Müzakerelerdeki herhangi bir ilerlemeye tüm ABD yaptırımlarının kaldırılması eşlik etmelidir. Ayrıca Washington'daki bir sonraki yönetimin eski ABD Başkanı gibi anlaşmadan bir kez daha çekilmeyeceğinin garantisi yoktur' diye konuştu.

Washington'un yıllarca süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmadan çekilme konusundaki yasa dışı davranışına atıfta bulunan Bakıri, 'ABD'deki siyasidüzensizliğin bu ülkenin uluslararası davranışını etkilemesi olasıdır. Ne yazık ki, Trump yönetimi altında başlayan azami baskıyı sürdürme politikası Biden yönetiminin gündeminde kalmaya devam ediyor. Ancak kendisini siyasi kafa karışıklığından kurtarmak ve Trump yönetiminin insanlık dışı ve başarısız politikalarını sürdürmek için yaptırımları kaldırması gerekiyor' diye ekledi.

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