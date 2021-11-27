İran layık ve güçlü bir ev sahibiydi

İRNA'ya konuşan Mindavgas, 'Son birkaç gün içinde, herkesin yarışmalara tamamen hazırlıklı girdiğini gösteren, dünya orduları arasında ücretsiz ve muhteşem güreş yarışmalarına ve dövüşlere tanık olduk' dedi.

Tahran'a ilk kez seyahat ettiğini belirten Erzekis, 'Ancak kendim de bir güreşçi olduğumu ve İranlı şampiyonları ve sporcuları birçok kez çeşitli yarışmalarda gördüğümü düşünürsek, İranlı güreşçilerin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu biliyordum' diye konuştu.

Bu müsabakalarda İranlı ve Rus güreşçilerin birbirlerine ne kadar yakın olduklarını gördüklerini kaydeden yetkili, 'Bu da ilginç ve muhteşem müsabakaları izlememize yardımcı oldu' açıklamasında bulundu.

Erzekis, 'Genel olarak rekabet seviyesinin çok iyi olduğunu, İran'ın ağırlandığını, ilgili organizasyonun, güreşçilerin konaklamasının ve her şeyin çok iyi seviyede olduğunu söylemeliyim ve olması gereken de budur. İran'a gelmeden önce buradaki insanların ruh hallerini ve düşüncelerini bilmiyordum ama benim için ilginç olan şey onların çok arkadaş canlısı ve iyi olmaları ve bize herhangi bir şekilde yardım etmek istemeleriydi ve bu duygu benim için ilginçti' diye ekledi.

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