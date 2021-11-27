İran- EİT ticaret hacmi 9.2 milyar dolar

Nüfusu 400 milyonu aşan 10 ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Pakistan, İran ve Kazakistan) oluşan EİT, dünyada enerji arzı ve iletimi açısından önemlidir.

İran'ın geçen yıl 9 EİT üyesi ülke ile ticaret hacmi 11 milyar 565 milyon dolar oldu. Bu miktarın 4 milyar 816 milyon doları İran'ın EİT üyesi ülkelerden yaptığı ithalat, kalan 6 milyar 749 milyon doları ise İran'ın EİT üyesi ülkelere yaptığı ihracattn oluştu.

İran'ın en düşük ticaret hacmi Tacikistan (24 milyon dolar), en yüksek ticaret hacmi ise Türkiye (6 milyar 923 milyon dolar) ile oldu.

İran İslam Cumhuriyeti Gümrükleri de bu yılın ilk yedi ayında İran ile 9 EİT üyesi ülke arasında yüzde 48 artışla 9 milyar 233 milyon dolar ticaret hacmi yaşandığını söyledi.

Buna göre 17 milyon 440 bin 617 ton ağırlığında 6 milyar 30 milyon 544 bin 7 dolar ihracatın payı, 2 milyon 887 bin 222 ton ağırlığında 3 milyar 302 milyon 992 bin 785 dolar ise ithalatın payı olarak kayıtlara geçti.

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