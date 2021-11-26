İslami: İran’ın nükleer yolu sadece barışçıldır

Şehit Fahrizade’nin şehadetinin birinci yıldönümüünde düzenlenen törende konuşan İslami, İran’ın yasal hukuki, siyasi davranışlarıyla, müzakerelere bağlı olduğunu göstermekte ve tüm yasal taahhütlerini yerine getirerek, İran’ın bu yolda sadece halkın hayatını etkileyecek yeni teknolojiler istediğini gösterdiğini söyledi.

İran düşmanlarının son 40 yılda devrimin hedefleri ve hayatını hedef aldıklarını ifade eden, ‘’ Biz son 40 yılda terörler, savaş, çeşitli fitneler gördük bunların amacı ülkenin işleyişine halel getirmekti ve her zaman İran aleyhine tehditler vardı.’’ dedi.

Düşmanların İran aleyhindeki son saldırısının ekonomik savaş olduğunu ifade eden İslami, İran halkının zorluklar yaşamasına ragmen İran’ın en az hasarla geçebildiğini söyledi.

İslami, düşmanların olabilecek ambargo, tehdit, müzakerelerle İran’I başarıdan uzak tutmaya çalıştıklarını fakat bunu başaramayacaklarını söyledi.

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2012