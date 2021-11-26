Borrell: Viyana oturumu KOEP’in uygulanmasının başlaması için gerçek bir imkandır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası KOEP’in gerçek yoluna dönmesi her zamandan daha çok gerekli olduğunu söyledi.

Borrel, ‘’ Realist ve iyi niyet çerçevesinde hızlı şekilde kalan konularla ilgili tartışmaları sonlandırmalıyız, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi (UAEK) arasında işbirliği kilit önem taşımakta. ‘’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde karşı tarafında tam olarak taahhütlerine dönmesi durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın sni bile olabileceğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ ABD’nin ve 3 Avrupa ülkesinin ahde vefasızlığına ragmen biz iyi niyetle Viyana müzakerelerine katılıyor ve iyi ve denetlenebilir bir anlaşma istiyoruz. KOEP’e denmek onun tam içeriğine bağlı olma anlamına gelmesi gerekir.’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı, Borrell’in çabalarını takdir ederek, ‘’ 6 dönem Viyana müzakerelerinde nihai sonuç sağlanmamıştır, bundan dolayı çözülmesi gereken konular İran müzakere heyeti tarafından dikkatealınmıştır. ‘’ dedi.

ABD’nin yeniden KOEP’ten ayrılmayacağına yönelik ciddi garanti verilmesi gerektiğini ifade eden Emir Abdullahiyani Beyaz Saray’ın son haftalarda bir yandan KOEP’e dönmeden söz ederken diğer taraftan İranlı şahışlar ve kurumlara ambargo uyguladığını ve Batının yeni ve yapıcı tutumla Viyana’ya gelmesi gerektiğini söyledi.

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