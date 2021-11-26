26 Kas 2021 17:57
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News Code: 84556024
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İran Plaj Voleybol takımı Asya finaline yükseldi

İran Plaj Voleybol takımı Asya finaline yükseldi

Tahran, IRNA- İran Erkekler Plaj Voleybol takımı Kazakistan’ı yenerek Asya rekabetlerinde finale yükseldi.

İran ve Kazakistan karşılaşması Tayland’da düzenlendi. İran takımı 21-12, 21-14 olarak yenerek finale yükseldi.

İran takımı yarın Avusturalya ile finalde karşılaşacaktır.

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