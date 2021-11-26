İran Plaj Voleybol takımı Asya finaline yükseldi

İran ve Kazakistan karşılaşması Tayland’da düzenlendi. İran takımı 21-12, 21-14 olarak yenerek finale yükseldi.
İran takımı yarın Avusturalya ile finalde karşılaşacaktır.
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2012
Tahran, IRNA- İran Erkekler Plaj Voleybol takımı Kazakistan’ı yenerek Asya rekabetlerinde finale yükseldi.
İran ve Kazakistan karşılaşması Tayland’da düzenlendi. İran takımı 21-12, 21-14 olarak yenerek finale yükseldi.
İran takımı yarın Avusturalya ile finalde karşılaşacaktır.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
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