Hatibzade: ABD ve AB Troykası sahte bildiriler yayınlamaktadırlar

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD ve AB Troykası ambargoları arttırıyorlar, saptırılmış hikayeler anlatıyorlar ve İsrail tehditleri karşısında susuyorlar fakat İran ciddi ve üst düzey müzakere takımı oluşturuyor, iyi ve hızlı anlaşma ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tam uygulanmasını, 2231 nolu BM Güvenlik Kararının uygulanmasını istiyor ve bölgesel istişarelerde bulunuyor. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ ABD ve ABD Troykası ve İran’ın yaptıklarını kıyası ile öncelikler belli oluyor, ABD ve AB Troykası müzakereler arifesinde sahte bildiriler yayınlıyor, ambargoları arttırıyr, çarptırılmış hikayeler anlatıyor ve İsrail tehditleri karşısında susuyor, fakat İran ciddi ve üst düzey mücakere heyeti oluşturuyor, iyi ve hızlı anlaşma ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) tam uygulanmasını, 2231 nolu BM Güvenlik Kararının uygulanmasını istiyor ve bölgesel istişarelerde bulunuyor. Önceliklerin mukayesesi yeterlidir.’’ dedi.

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