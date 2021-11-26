Şehit Süleymani terörünü araştıran komitenin ilk toplantısı sona erdi

Garipabadi yaptığı açıklamada, İran ve Irak Yargı Erkleri arasında yapılan üst düzey görüşmeler sonrası İran’ın bir heyetin Bağdat’a gittini ve taraflar arasında ilk tur görüşmelerin sonlandığını belirterek, ikinci toplantının gelecek bir ay zarfında Tahran’da yapılacağını söyledi.

Görüşmeler sonrası iki heyet başkanının ortak bir bildiri yayınladığını ve bu cinayetin ciddi bir cinayet olduğu ve Irak milli egemenlik ve uluslararası hukuk ile insan haklarına aykırı olduğunu belirterek mahkum ettiğini ifade eden Garipabadi, bu cinayetin faillerinin cezalandırılması gereine vurgu yaptıklarını belirtti.

Bildiride cinayetin Şehit Süleymani’nin Irak hükümetinin resmi davetlisi olduğu ve İran’ın siyasi mesajını iletmek için Irak’ta bulundu sırada yapıldığını yer aldığını ifade eden Garipabadi, tarafların görüşmelerde 5 hususta anlaşmaya vardıklarını söyledi.

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