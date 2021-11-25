Gayebi: Siyonist rejim bir mafya patronunun organize suçlarla mücadeden söz eder gibidir

Gayibi, Siyonist rejimin Kapsamlı Ortak Eylam Planının (KOEP) İran tarfından uygulanması ile ilgili ilk kez konuşmadığını ve yorucu bir hikaye ile yönetim kurulunun değerli vaktini aldığını belirterek, bu kez da bu rejim temsilcisinin isteğinde başarılı olmadığını söyledi.

Siyonist rejim temsilcisinin hikayesinin ismini ‘’Sessizliğin Sesi’’ olarak adlandırdığını ifade eden Gayibi, ‘’ Siyonist rejim temsilcisinin bu rejimin vahşi cinayetlerini, gizli nükleer programı, nükleer bombalarını, diğer ülkelerin nükleer tesisini veya nükleer bilim insanlarının terörünü anlatması daha ilginç olurdu.’’ dedi.

Siyonist rejimin silahların kontrolü ile ilgili hiç bir konvansiyona ve anlaşmaya taraf olmadığını ve nükleer tesislerini denetime açmadığını ifade eden Gayibi, ‘’ Bunlara ragmen bu rejim başka üye ülkelere öğüt vermektedir. Siyonist rejimin öğütü bir mafya babasının organize suçlarla mücadelede kullanılan kanunların önemi ile ilgili sözlerini anımsatmaktadır.

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2012