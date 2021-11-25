Sağlık Bakanı: İran dünyanın en iyi aşılarını üreten ülkelerdendir

Enstitü Razi tarafından üretilen ve Sağlık Bakanlığına verilen 5 milyon doz Covopars Razı korona aşısının bakanlığa verilmesin için düzenlenen törende konuşan Eynollahi, İranlı bilim insanlarının ülkenin onurları olduğunu ve mevcut iyi imkanlarla İran’da dünyanın en iyi aşılarının üretildiğini söyledi.

Eynollahi, 100 yıla yakın geçmişe sahip Razi Enstitü gibi bilim araştırma merkezlerinin ülkenin bilim ve araştırma için en önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Eynollahi, İran’ın aşı ihtiyacı temin edildikten sonra ihracat yapılabileceğini ifade ederek, üreticilerin şu an ürünlerinin yüzde 20’sini ihraç edebileceklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanı şu ana kadar ülke nüfusunun yüzde 80’inin birinci doz, yüzde 70’inin de ikinci doz korona aşısını aldığını belirtti.

Razi Araştırma Enstitüsü 98 yıllık geçmişi ile İran’ın en önemli bilim merkezlerinden biridir. Enstitü yılda 3.5 milyon doz biyolojik aşılar üretmektedir. Enstitü insanlar ve hayvanlar üzerinde uygulanan aşılar üretmektedir.Enstitüde farklı alanlarda faaliyette buluna en son teçhizatlarla donatılmış 10 Laboratuar bulunmaktadır.

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2012