25 Kas 2021 13:54
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Covopars Razı korona aşısının bir çok yabancı müşterisi vardır

Covopars Razı korona aşısının bir çok yabancı müşterisi vardır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin Razi Araştırma Enstitüsü Başkanı Ali İshaki, bu kurum tarafından üretilen Covopars Razai aşısının bir çok yabancı müşterisi bulunduğunu belirtti.

Aşının yeni nesil aşılardan olduğunu ve yüzde yüz İranlı uzmanlar, İranlı bilimadamları tarafından üretildiğini ifade eden İshaki, aşının yüzde 90 üzerinden bağışlıklık kazandırdiğini iki dozdan oluştuğunu bir hatırlatma dozu uygulanması gerektiğini ve 60 bin kişi üzerinde denendiğini ifade etti.

İshaki, aşının hedef pazarlarının belirlendiğini ve sağlık bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda bu pazarlara yönelebileceklerini söyledi.

Razi Araştırma Enstitüsü 98 yıllık geçmişi ile İran’ın en önemli bilim merkezlerinden biridir. Enstitü yılda 3.5 milyon doz biyolojik aşılar üretmektedir. Enstitü insanlar ve hayvanlar üzerinde uygulanan aşılar üretmektedir.Enstitüde farklı alanlarda faaliyette buluna en son teçhizatlarla donatılmış 10 Laboratuar bulunmaktadır.

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