25 Kas 2021 12:47
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News Code: 84554905
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Emir Abdullahiyan: Grossi ziyaretinde teknik konuların çözümü için ilkesel anlaşmaya varıldı

Emir Abdullahiyan: Grossi ziyaretinde teknik konuların çözümü için ilkesel anlaşmaya varıldı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretinde ajans ile teknik sorunların çözümü için ilkesel anlaşmaya varıldığını ve mümkün olan ilk fırsatta ortak bildiri yayınlamak için çalışıldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı  ile bir telefon görüşmesi yapan Emir Abdullahiyan, son bir kaç ayında iki ülke ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Çin ile anlaşmaya varılan ekonomik anlaşmaların uygulanması için gerekli tedbirlerin alındığını ve bunun detaylarının Çin’e sunulacağını söyledi.

ABD’nin çeşitli bahanelerle Çin’in içişlerine müdahalae etmesi özellikle spora siyaset karıştırma çabaları ve İran spor takımlarının mali kaynaklara ulaşmalarını engellemeye çalışmasını mahkum etti.

Viyana’da düzenlenecek nükleer müzakerelere değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın iyi bir anlaşma sağlanması için tam irade ile Viyana müzakerelerini başlayacağını ve ABD’nin KOEP’ten çekilmesi ve Avrupalıların taahhüterini yerine getirmemeleri gözönünde bulundurularak, karşı tarafın taahhütlerini yerine getirme iradesi ile müzakerelere başlaması durumunda kısa sürede anlaşmaya varılma imkanı bulunduğunu söyledi.

İran’ın Afganistan Özel Temsilcisinin Kabil ziyaretine değinen Emir Abdullahiyan, Taliban yetkilileri ile görüşmelerde kapsayıcı bir hükümetin oluşması ve Afgan halkının ihtiyaçlarının temini için iki ülke sınırlarının açık olması gereğine vurgu yapıldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Grossi’nin Tahran ziyaretinin olumlu olduğunu ve İran’ın KOEP ile ilgili tutumunun insanflıca olduğunu belirterek, Afganistan komşularının 3. toplantısının Çin’de düzenleneceğini belirtti.

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