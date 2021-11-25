İran’ın ECO ülkeleri ile 7 aylık ticaret hacmi yüzde 48.5 arttı

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, yılın ilk 7 ayında ECO’nın 9 ülkesi arasında ağırlık olarak 20.3 milyon ton ve değer olarak 9.233 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştiğini bunun ağırlık olark yüzde 43 ve değer olarak yüzde 48.5 arttığını söyled.

Latifi ticaret hacminin 6 milyar 30 milyon dolar 544 bin dolarlık kısmının ihracat ve 3 milyar 302 milyon 785 bin dolarlık kısmının da ithalat olduğunu söyledi.

Latifi bu dönem içinde İran’ın ihracatının yüzde 56’lık kısmının Türkiye’ye gerçekleştiğini ve bu rakamın 3 milyar 397 milyon 278 bin dolar olduğunu, Afganistan’ın bir milyar 125 milyon dolar 501 bin dolar ile ihracatın yüzde 18.5 , Pakistan’ın 655 milyon dolar 154 milyon 154 bin dolar ile yüzde 10.8’ini oluşturduğunu söyledi.

Latifi bu dönem içinde Azerbaycan’a 272 milyon 958 bin, Özbekistan’a 243 milyon 722 bin 545 bin, Türkmenistan’a 174 milyon 163 bin 89 , Kazakistan’a 95 milyon 209 bin 765 dolar, Kırgızistan’a 41 milyon 745 bin 988, Tacikistan’a 24 milyon 809 bin 103 dolar ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

Latifi, bu dönem içinde ECO ülkelerinden ithalatın yüzde 31 arttığını belirterek, Türkiye’den 2 milyar, 861 milyon 352 bin 671, Pakistan’dan 169 milyon 602 bin 850, Özbekistan’dan 71 milyon 817 bin 827, Kazakistan’dan 34 milyon 533 bin 946, Azerbaycan’dan 27 milyon 42 bin 871 , Türkmenistan’dan 22 milyon 83 bin 947 , Afganistan’dan 9 milyon 354 bin 500, Tacikistan’dan 5 milyon 597 bin 197 ve Kırgızistan’dan bir milyon 606 bin 976 dolar ithalat gerçekleştiğini söyledi.

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2012