Emir Abdullahiyan: UAEK ile anlaşma mümkündür

UAEK Başkanı Rafael Grossi ile Tahran’da yapılan görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, Grossi ile Tahran görüşmelerinin samimi, açık ve sonuç odaklı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ İşbirliğinin devamı için anlaşıldı fakat mevcut metnin nihaileşmesi bir kaç kelime ile ilgili daha fazla çalışma gerektirmektedir. Anlaşmaya varmak mümkündür, Teknik konuların siyasileştirilmesi yapıcı değildir. Ortak bir oturum düzenlenmesi ve hazırlanan metnin nihaileşmesi için anlaştık.’’ dedi.

Emir Abdullahiyan Salı günü Tahran’da Grossi ile yaptığı görüşmede İran’ın UAEK ile ciddi işbirliği için iradesini tekrarlayarak Grossi ziyareti ile karşılıklı güven ve işbirliğinin artması temennisinde bulundu.

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