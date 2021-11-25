25 Kas 2021 11:49
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Emir Abdullahiyan: UAEK ile anlaşma mümkündür

Emir Abdullahiyan: UAEK ile anlaşma mümkündür

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) arasında işbirliğinin mümkün olacakğını söyledi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi ile Tahran’da yapılan görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, Grossi ile Tahran görüşmelerinin samimi, açık ve sonuç odaklı olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, ‘’ İşbirliğinin devamı için anlaşıldı fakat mevcut metnin nihaileşmesi bir kaç kelime ile ilgili daha fazla çalışma gerektirmektedir. Anlaşmaya varmak mümkündür, Teknik konuların siyasileştirilmesi yapıcı değildir. Ortak bir oturum düzenlenmesi ve hazırlanan metnin nihaileşmesi için anlaştık.’’ dedi.

Emir Abdullahiyan Salı günü Tahran’da Grossi ile yaptığı görüşmede İran’ın UAEK ile ciddi işbirliği için iradesini tekrarlayarak Grossi ziyareti ile karşılıklı güven ve işbirliğinin artması temennisinde bulundu.

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