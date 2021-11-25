25 Kas 2021 11:47
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News Code: 84554814
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Yabancı turistler İran’a gelişlerinde Korona Sigortası olacaklar

Yabancı turistler İran’a gelişlerinde Korona Sigortası olacaklar

Tahran, IRNA- İran Turistik Hizmetlerın Değerlendirilmesi Bürosu Başkanı İsmail Berat yabancı turistlerin İran’a girişlerinde Korona Sigortası olacaklarını söyledi.

Berat, IRNA’ya yaptığı açıklamada, korona öncesi İran’ı yılda yaklaşık dokuz milyon yabancı turist ziyaret ettiğini fakat korona sonrası bu rakamın sıfıra yaklaştığını söyledi.

Berat, diğer dünya ülkeleri gibi yabancı turistlerin girişinde PCR testi ve muteber aşı kartı istenildiğini ifade ederek, turistlerin ayrıca korona sigortası olmaları gerektiğini ve korona oldukları durumda 14 gün süre ile onlar için yer ve tedavi imkanı sağlanacağını söyledi.

İran geçen aydan bu yana turist vizesi vermeyi yeniden başladı ve bu süre içinde Rusya, Fransa, Türkiye’den turistler İran’ı ziyaret etti.

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