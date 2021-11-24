İsfahan'dan her yıl 14 milyon ton madeni ürün ihracatı

İsfahan 16. Uluslararası Taş, Maden, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Kuhistan, 'Ülkenin ve İsfahan ilinin ihracatının büyük bir kısmını mineraller ve taş ihractı oluşturuyor. İsfahan, taş endüstrisi alanında her zaman en üst sıralarda yer aldı' dedi.

İsfahan'ın sanayi ve madenciliğin imkan ve kabiliyetlerini gösteren bir vitrin olduğunu belirten yetkili, 'Bu bölge dekoratif taş işlemeciliğine girerek ülkeden hammadde ihracatını engellemeyi başardı' diye konuştu.

16. Uluslararası Taş, Maden ve İlgili Endüstriler Fuarı, üç gün boyunca taş ve madencilik alanındaki ekonomik aktivistleri ve bu alana ilgi duyanları ağırlayacak.

Fuara Tahran, İsfahan, Kum, Rezei Horasan, Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan illerinden taş ve maden alanında faaliyet gösteren firmaların yanı sıra yurt dışından Türkiye, Rusya, Ermenistan, İtalya, Çin, Ürdün ve BAE'den şirketler katıldı.

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