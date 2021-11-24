24 Kas 2021 15:44
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Emirkebir Üniversitesi matematikte dünyada 37., Asya'da ise 8. sırada yer aldı

Emirkebir Üniversitesi matematikte dünyada 37., Asya'da ise 8. sırada yer aldı

Tahran,İRNA-Emirkabir Teknik Üniversitesi, en son US News sıralamasına göre, "Matematikte En İyi Üniversiteler" sıralamasında dünyada 37. ve İran'da ilk sırada yer aldı.

Bu sıralamaya göre Emirkabir Teknik Üniversitesi matematik alanında dünyada 37. sırada yer almıştır.Sıralamaya göre MIT, Stanford ve Princeton matematikte birinci ve üçüncü sırada yer alıyor.Sorbonne, Cambridge, Berkeley, Harvard, Paris, Oxford ve Zürih Teknoloji Üniversitesi de dördüncü ile onuncu arasında yer alıyor.

Asya üniversiteleri arasında matematikte birinci ila üçüncü sıra Çin'e, sekizinci sıra Asya üniversiteleri arasında matematikte birinci ila üçüncü sıra Çin'e, sekizinci sıra Amirkabir Teknik Üniversitesi'ne aittir.

Bu sıralamanın sonuçlarına göre İran üniversiteleri arasında matematik alanında en iyi üniversiteler listesinde sadece iki üniversite yer alıyor ve Emirkabir Teknik Üniversitesi ilk sırada yer alıyor.

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