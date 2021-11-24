Cumhurbaşkan Reisi, EİT Zirvesine katılmak için Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Reisi üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un resmi daveti üzerine Aşkabat'ta düzenlenecek zirveye katılacak.

Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde, İran'ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle EİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması konularında İran'ın pozisyon ve düşüncelerini paylaşacak.

Reisi ayrıca meslektaşları ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını tartışacak.

Türkmenistan'da yaşayan İranlı iş adamları ve diğer İranlılarla görüşmek, Cumhurbaşkanı'nın diğer programlarından biridir.

15. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi 28 Kassım tarihinde Türkmenistan'ın ev sahipliğinde Aşkabat'ta gerçekleştirilecektir.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur.

Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır.

Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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