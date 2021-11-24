Adli Tıp Kurumu Başkanı: İran, dünyada genetik kit üreten ülkelerdendir

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari ile bir araya gelen Mescidi, Adli Araştırma Merkezi'nin başarılarına değinerek, 'Kuruluşun genç ve eğitimli seçkinlerine verilen destek ve duyulan güven sayesinde, genetik kit üretmeyi başardık' dedi.

Ülkedeki genetik kitlerin üretiminin uzmanlık hizmetleri sağlamada çok önemli olduğunu vurgulayan Mescidi, 'Yerli kitleri kullanmakla döviz tasarrufu sağlamanın yanı sıra acımasız yaptırımların olduğu dönemde Batılı ülkelere bağımlılığı azaltmada büyük adımla katedebiliriz' diye konuştu.

Adli genetik laboratuvarların, genetik uzmanlardan yararlanan ve en yüksek kalitede ve en kısa sürede uzmanlardan faydalanan uluslararası standartlara sahip olduğunu dile getiren Mescidi, toplu kazalarda ölenlerin kimliklerinin tespitinde de bu katkıların görülebildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nı Adli Tıp Kurumu'na genetik kitlerin ihracatı konusunda yardım etmeye çağıran Mescidi, 'Uluslararası standartlar ve yüksek kaliteli kitler ve homojenleştiricilere sahip olmamız açısında, bu ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish