Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başkanlığı: Mültecileri desteklemek, insan hakları görevidir

Farsça, İngilizce ve Fransıcza yayınlanan mektupta şu ifadelere yer verildi:

'Dünyanın mevcut durumu ve korona, kıtlık, doğal felaketler ve savaşlar gibi birçok kriz, insan hayatını her zamankinden daha çok tehlikeye atmıştır. İltica ve göç krizi, ülkelerin daimi ve genelde yanıtsız sorunu olmuştur.

Bugün dünyayı ayağa kaldıran ve herkese sığınmacıları farkettiren şey, Belarus-Polonya sınırında binlerce mültecinin acınacak durumudur. Bugüne kadar insan haklarını korumakla görevli olanlar ve insan hakları aktivistleri ne yazık ki bu konuya çare bulamamışlardır. Soğuk havalar, minimum yaşam standartlarının olmayışı ve hiçbir maddi ve manevi destek yoksunluğu, bu konunun insani bir faciaya dönüşmesine neden olmuştur.

Ne yazık ki, Avrupa Birliği yetkililerinin bu konuya ilgisizliği ve bazen yersiz sözleri ike karşı karşıya kalıyoruz. Fransa Ulusal İttifak Partisi'nin Sözcüsü ve Fransa aşırı sağ partisinin üyelerinden Joulin Adoul, Polonya-Belaru sınırındaki mülteciler konusunda, 'Bırakın mültecilerin sınırda soğuktan ölsünler' gibi açıklamaları dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başkanlığı olarak, Avrupa yetkililerine Birleşmiş Milletler'in desteklediği insan hakları ve yasal kurallar ilkelerini hatırlatmayı bir borç olarak biliyoruz'.

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